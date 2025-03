Trzy niebezpieczne zjawiska. Cała Polska w alertach

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Przymrozki spodziewane są w niemal całym kraju , z wyłączeniem powiatu tatrzańskiego. Temperatura może spaść do -5 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do -7 stopni. Ostrzeżenia te zaczną wygasać w poniedziałek między godziną 7 a 10, w zależności od regionu.

Żółte alerty przed marznącymi opadam i zostały wydane w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim. Prognozowane są tam słabe opady marznącej mżawki, które mogą prowadzić do powstawania gołoledzi . Ostrzeżenia te wygasną w niedzielę o godzinie 9.

W części kraju obowiązują także ostrzeżenia przed oblodzeniem, które wydano dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Może to prowadzić do niebezpiecznych warunków na drogach. Alarmy te mają obowiązywać do godziny 9 w niedzielę.