Oni nie wjadą do USA. Powstaje gigantyczna lista

Według "New York Times", lista krajów objętych zakazem podróży do USA obejmuje 43 państwa, z czego 22 to kraje afrykańskie. Kolorem czerwonym oznaczono m.in. Afganistan, Iran, Libię i Koreę Północną, co oznacza całkowity zakaz wjazdu. Białoruś, Rosja i Sudan Południowy znalazły się w grupie pomarańczowej, gdzie wiza wymaga pozytywnej oceny amerykańskich urzędników.