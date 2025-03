Donald Trump planuje wprowadzenie szeroko zakrojonych ograniczeń podróży dla 43 krajów, w tym Rosji i Białorusi, jako część drastycznego zaostrzenia polityki imigracyjnej - wynika z informacji "New York Times". Do podobnych ustaleń dotarł Reuters, choć w jego przypadku "lista Trumpa" składa się z 41 pozycji.

Wyciekła "lista Trumpa". Z tych krajów do USA nie wjedziesz

Według notatki, do której dotarł "The New York Times", wizy dla Rosjan mają być "znacząco ograniczone", podczas gdy podróżni z Białorusi mogą napotkać poważne utrudnienia w dostępie do USA. Kraje znajdujące się na liście zostały ostrzeżone, że pozostaną objęte zakazem, chyba że ich rządy "rozwiążą niedociągnięcia w ciągu 60 dni".