"Pełne zjednoczenie" ws. Ukrainy i Rosji. Stanowcze słowa szefa MON

- Jesteśmy zgodni co do utrzymania presji ekonomicznej i dyplomatycznej na Rosję, by osiągnąć sprawiedliwe porozumienie pokojowe - oświadczył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po wideokonferencji 27 liderów państw i organizacji międzynarodowych. Zadeklarował też "pełne zjednoczenie w kontynuacji wsparcia Ukrainy".