Która partia zapewniłaby Polsce bezpieczeństwo? Nowy sondaż

Po rozpoczęciu pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę, sytuacja geopolityczna Polski oraz innych krajów regionu stała się bardziej niebezpieczna. Wybuch wojny skłonił tradycyjnie neutralne kraje, takie jak Szwecja i Finlandia, do przystąpienia do NATO. Państwa bałtyckie zaczęły izolować się od Rosji, a wszystkie kraje regionu zwiększyły swoje wydatki na obronność. W Polsce wydatki te wzrosły do niemal 5 proc. PKB.