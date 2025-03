Przesłuchanie bez adwokata. Były prokurator generalny o Skrzypek

Przesłuchanie Barbary Skrzypek miało miejsce w kontekście śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Śledztwo dotyczyło podejrzeń o wprowadzenie w błąd austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, co miało skutkować niekorzystnym rozporządzeniem mieniem o wartości ponad miliona euro. Sprawa związana jest z planowanym wybudowaniem wieżowców na działce należącej do spółki Srebrna.

Jak dodał, "98 proc. świadków jest przesłuchiwana bez udziału pełnomocnika" i dopuszcza się go jedynie w wyjątkowych przypadkach. - Decyzja prokuratury nie budzi zastrzeżeń. Gdyby PiS chciał w każdej sytuacji dopuszczać pełnomocnika, to mógł zmienić kodeks. Miał na to osiem lat - podsumował adwokat.