Rosja proponuje Etiopii budowę floty. Kraj nie ma dostępu do morza

Etiopia, mimo braku dostępu do morza, dąży do odbudowy swojej marynarki wojennej, która istniała do 1993 r., kiedy to Erytrea uzyskała niepodległość. Premier Abiy Ahmed, od objęcia urzędu w 2018 r., stara się przywrócić siły morskie kraju. W tym celu Etiopia nawiązała współpracę z Francją, a teraz poszerza grono partnerów o Rosję.