Ogromne wydatki posłów na korespondencję. Kto wydał najwięcej?

W roku wyborczym 2023 posłowie znacznie zwiększyli wydatki na korespondencję i ogłoszenia. Jak podaje "Rzeczpospolita", były premier Mateusz Morawiecki wydał wówczas 106,1 tys. zł, co stanowi 98 proc. jego całkowitych wydatków na ten cel w całej kadencji. Wcześniej, w 2022 r., nie wydał ani złotówki, a w 2021 r. - 2,2 tys. zł.

"To jeden z przykładów pokazujących, jak znacznie w 2023 r. poszły w górę wydatki na korespondencję i ogłoszenia, opłacane przez posłów z publicznych pieniędzy" - zaznacza gazeta.

Jak zwraca uwagę dziennik, posłowie co miesiąc dostają na swoje biura poselskie 23,3 tys. zł, przy czym kwota ta jest regularnie waloryzowana, a np. w 2023 r. wynosiła 19 tys. zł. "Z tych pieniędzy posłowie opłacają m.in. pensje pracowników, koszty najmu i paliwo do prywatnych aut, a o tym, że wśród wydatków zdarzają się zaskakujące pozycje, regularnie donoszą media. Np. już w październiku ubiegłego roku zwróciliśmy uwagę właśnie na podejrzane wydatki na korespondencję i ogłoszenia" - czytamy w "Rz".

Gazeta podkreśla, że więcej wiadomo na ten temat dzięki analitykowi danych politycznych i twórcy newslettera Wideris News Radosławowi Karbowskiemu, który podliczył i przeanalizował wydatki z biur wszystkich posłów, by zbadać, czy w roku 2023 miał miejsce ogólnosejmowy trend. I okazało się, że tak. "W roku wyborczym wszyscy posłowie wydali na korespondencję i ogłoszenia 10,4 mln zł, czyli mniej więcej tyle, co w latach 2019-2022, gdy wydatki sumowały się do 11,9 mln zł. Np. w 2022 r. na ogłoszenia i korespondencję poszło 5,1 mln zł, o połowę mniej niż rok później" - zaznacza dziennik.