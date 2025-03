"Nadzwyczajne porozumienie". Fascynacja Trumpa a negocjacje z Putinem

Co musisz wiedzieć?

Trumpowi chodzi o "sukces wizerunkowy"

Według amerykanistki, Trump wierzy, że " osobiście rozumie Putina " i " jest nim zafascynowany ". - Wierzy w to, że może go ograć, że ma jakieś nadzwyczajne porozumienie z Putinem, więc w polityce zagranicznej kieruje się bardzo mocno swoimi intuicjami - opiniuje dla dziennika Górnicka-Partyka.

- Teraz wierzy w to, że jako przywódca jest w stanie skłonić Putina do tego, aby ten zawarł to porozumienie. Nie patrzy na to, co będzie dalej - ocenia amerykanistka. - Trump zresztą liczy, że ta jego osobista relacja z Putinem jest tak silna, a jego wpływ na prezydenta Rosji tak duży, że będzie w stanie nim rozmawiać jak z partnerem biznesowym. Natomiast Putin, stary agent KGB, poradzi sobie z biznesmenem - dodaje.