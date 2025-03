Rosja szykuje nową ofensywę? Pilny alarm ISW przed zawieszeniem broni

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) wskazuje, że Rosja buduje infrastrukturę, która ma wzmocnić połączenia z okupowanymi terenami Ukrainy. "Rosjanie budują trasę samochodową i linię kolejową w celu wzmocnienia sieci połączeń pomiędzy Rosją i miastami na ukraińskich terenach okupowanych" - podkreśla ISW. To może pomóc Kremlowi w konsolidacji władzy na tych obszarach.

Jak podkreślono w najnowszej analizie think tanku, wojska rosyjskie mogą wykorzystać możliwe zawieszenie broni do przygotowania ofensywy zakrojonej na szeroką skalę, w tym przeprawy przez rzekę Dniepr. Według amerykańskich ekspertów mogłoby to skutkować przełamaniem obecnej linii frontu i zagrozić ważnym miastom kontrolowanym obecnie przez stronę ukraińską, m.in. Zaporożu.