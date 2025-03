Krzyki przed prokuraturą. Tuż przed konferencją prezesa PiS

- Mamy w Polsce demokrację walczącą i pierwszą ofiarę śmiertelną tej demokracji - stwierdził Jarosław Kaczyński na konferencji. - To, co zrobiła prokuratura w tej sprawie z panią Skrzypek to skandal - dodał.

Prok. Wrzosek tłumaczyła, że Barbara Skrzypek była przesłuchiwana w charakterze świadka. - Oznacza to, że była przesłuchiwana, na okoliczność które jej są wiadome, bądź nie. Jeżeli pewnych okoliczności nie pamiętała, oświadczała, że ich nie pamiętała. Dopuszczenie do czynności przesłuchania świadka pełnomocnika ustanowionego przez tego świadka ma miejsce wówczas, kiedy żaden interes faktyczny ani prawny tej osoby przesłuchiwanej w charakterze świadka nie przemawia za dopuszczeniem pełnomocnika do udziału. Pan pełnomocnik został powiadomiony o powodach, z których do udziału w tej czynności nie zostanie dopuszczony. Został powiadomiony również o tym, że na moją decyzję przysługuje mu środek zaskarżenia - mówiła prok. Wrzosek.