W Serbii przeciw manifestantom użyto broni sonicznej. Komisja Europejska żąda wyjaśnień

Komisja Europejska domaga się od Serbii przejrzystego dochodzenia w sprawie użycia niedozwolonej broni sonicznej podczas protestu w Belgradzie. Do incydentu doszło w ostatnią sobotę. Wysokie fale dźwiękowe skierowane zostały w manifestujących, którzy wyszli na ulicę, by przypomnieć o zeszłorocznej tragedii na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie.

Komisja Europejska oczekuje od władz Serbii szybkiego i wiarygodnego dochodzenia w sprawie zarzutów dotyczących użycia broni sonicznej przeciwko manifestantom podczas sobotniego protestu w Belgradzie. "Dotarły do nas informacje i zarzuty dotyczące użycia tych środków przeciwko protestującym - powiedział rzecznik Komisji Guillaume Mercier. Przypomniał też, że zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi praw człowieka władze muszą chronić uczestników zgromadzenia przed przemocą".

Rzecznik Komisji Europejskiej odniósł się ponadto do doniesień, że niektórym mediom z Chorwacji i Słowenii odmówiono wjazdu do Serbii, co uniemożliwiło im relacjonowanie protestów. "Nie będę spekulował, czy te wydarzenia wpłyną na akcesję (Serbii), czy nie. Mogę powiedzieć, że oczywiście oczekujemy, że Serbia będzie szanować wolność mediów i wolność wypowiedzi – dodał Mercier.

Serbowie wyszli na ulicę. Protestowali przeciw korupcji władzy

W sobotnim proteście w Belgradzie uczestniczyło co najmniej 100 tys. osób, choć niezależne media szacują, że liczba ta była znacznie wyższa. Demonstracja była odpowiedzią na tragedię na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie, gdzie w listopadzie 2024 r. zginęło 15 osób. Protestujący oskarżają władze o korupcję i zaniedbania, które miały doprowadzić do zawalenia się części dachu dworca.

Podczas protestu doszło do kilku incydentów, w tym do wjazdu samochodu w tłum, co spowodowało obrażenia u trzech osób. Inny mężczyzna groził podłożeniem materiałów wybuchowych, a wieczorem w tłum rzucono petardami, co wymusiło interwencję policji. Tymczasem służby bezpieczeństwa, według niektórych źródeł, miały użyć wobec manifestujących broni sonicznej.

To zaawansowane urządzenie wykorzystujące dźwięk o wysokim natężeniu do wywoływania bólu, dezorientacji lub trwałego uszkodzenia u osób znajdujących się w jego zasięgu. Do użycia takiego fizycznego środka dojść mogło w czasie piętnastominutowej ciszy w hołdzie piętnastu ofiarom katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie.

Potwierdzają to filmy, które znaleźć można w internecie. Pod koniec hołdu dla ofiar, na jednej z ulic w ułamku sekundy wybuchła panika i kilkutysięczny tłum rozbiegł się chaotycznie w wielu kierunkach. Niektórzy nagle zaczęli krzyczeć i upadać.