Pełnomocnik Skrzypek wydał oświadczenie. O czym rozmawiał z Dudą?

"Prokurator prowadzący przesłuchanie jeszcze na korytarzu odmówił dopuszczenia mnie do czynności" - napisał Gotkowicz. Dodał, że po odmowie opuścił gabinet prokuratora i oczekiwał na Skrzypek do zakończenia przesłuchania.

W poniedziałek ok. godz. 16 Andrzej Duda spotkał się z pełnomocnikiem Skrzypek. Gotkowicz opuścił Pałac Prezydencki po godzinie. Poinformował, że nie ma nic do powiedzenia ponad to, co zawiera jego niedzielne oświadczenie. Po poniedziałkowym spotkaniu z prezydentem Gotkowicz przekazał, że pytania o kwestie związane z tajemnicą zawodową uważa za niestosowne.