Sprawa przesłuchania Barbary Skrzypek. "Śledczym zabrakło wyczucia"

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się adwokat prof. Jacek Potulski , który zauważa, że w ciągu swojej 20-letniej kariery zawodowej "nie zdarzyło się, że odmówiono mu jako pełnomocnikowi świadka udziału w postępowaniu".

"Co miałby takiego zrobić ustanowiony pełnomocnik? - również szanowany i znany prawnik (jak pozostali dwaj obecni podczas przesłuchania adwokaci - red.). Skoro świadek go ustanowiła, to chyba widziała potrzebę jego udziału w ochronie jej praw" - zaznaczył adwokat.