Nie żyje Barbara Skrzypek. Kaczyński: geniusz, niezwykła osoba

Wspominał, że Skrzypek odeszła z pracy z powodów zdrowotnych. - Strasznie nie chciałem, żeby ona odchodziła, bo to była najbliższa mi osoba. Osoba, na której się można powiedzieć, w ogromnej mierze opierałem. No ale no nie mogłem mówić nic innego, jak tylko: odpocznij - mówił Kaczyński.