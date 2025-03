Zamieszki i ataki na policjantów w Belgradzie. Zakończono protest

Zorganizowany przez studentów protest w Belgradzie został zakończony z powodu incydentów, które miały miejsce w sobotę. Jak informuje PAP, inicjatorzy wydarzenia zdecydowali o jego zakończeniu po tym, jak doszło do ataków na policję . Ministerstwo spraw wewnętrznych wydało „ostatnie ostrzeżenie” dla osób atakujących funkcjonariuszy.

Studenci, którzy byli głównymi organizatorami protestu, zaapelowali do uczestników o spokojne opuszczenie miejsc zgromadzeń. W mediach społecznościowych napisali, że "protest dobiegł końca". Wcześniej ostrzegli, że " dzisiejszy protest nie jest już studencki ”, po tym jak niezidentyfikowane osoby zaczęły rzucać butelkami i kamieniami .

Podczas protestu, który zgromadził co najmniej 107 tys. osób według policji, doszło do kilku incydentów. W okolicach godz. 19 odnotowano przypadki obrzucania przedmiotami zgromadzenia kontrprotestujących studentów. Huki petard rzuconych w tłumie doprowadziły do krótkotrwałych wybuchów paniki.