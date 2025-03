Tłumy na ulicach stolicy. Gigantyczny protest na Bałkanach

Tysiące studentów i innych obywateli z całej Serbii zmierzały do Belgradu, aby wziąć udział w sobotnim proteście. Wydarzenie to jest postrzegane jako test dla prawicowego rządu Vucicia, który zmaga się z rosnącym niezadowoleniem społecznym.

Studenci, którzy od kilku dni maszerowali lub jechali rowerami do Belgradu, dotarli do miasta już w piątek wieczorem. Tysiące ludzi na ulicach, powiewające flagi, gwizdki, okrzyki i muzyka - stolica wręcz pulsowała. A to dopiero początek. Zdjęcia i filmy trafiły już do sieci.