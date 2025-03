Trump uderzony na konferencji. Zareagował z dystansem

Podczas konferencji prasowej na Joint Base Andrews doszło do nietypowego incydentu. Prezydent Donald Trump został uderzony w twarz przez mikrofon, co wywołało chwilowe zaskoczenie wśród zgromadzonych dziennikarzy. Po krótkiej chwili ciszy, jeden z reporterów kontynuował zadawanie pytań.

Do incydentu doszło, gdy Trump odpowiadał na pytanie dotyczące uwolnienia zakładników z Gazy. W momencie, gdy pochylił się, by lepiej usłyszeć pytanie, mikrofon z tzw. "dead cat" - osłoną tłumiącą dźwięki wiatru - uderzył go w usta i policzek. Operator mikrofonu natychmiast przeprosił za to zdarzenie.