Rosjanie znów lubią Amerykanów? Wiadomo, skąd zmiana nastrojów

Według badań przeprowadzonych przez Centrum Lewady, niezależną rosyjską pracownię badania opinii publicznej, Rosjanie zaczęli mieć lepszy stosunek do Stanów Zjednoczonych. "Około 30 proc. ankietowanych Rosjan przyznało, że ma dobry stosunek do USA" - informuje serwis Moscow Times.

Jak oceniają eksperci - i co nie jest zaskoczeniem - zmiana władzy w USA, gdzie Donald Trump ponownie objął urząd prezydenta, oraz rozpoczęcie rozmów o zakończeniu wojny z Ukrainą, przyczyniły się do poprawy stosunków Rosjan z Amerykanami. Odsetek Rosjan dobrze nastawionych do USA wzrósł w porównaniu z wrześniem 2024 roku prawie dwukrotnie.