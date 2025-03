Trump o spotkaniu Witkoffa z Putinem. Grzmi o fake newsach

"Putin nie lubi, gdy się go przypiera do muru i mówi mu, co ma robić, zwłaszcza na jego własnym terenie. Odebrano to jako przesłanie do Amerykanów: 'Jestem szefem, ja ustalam harmonogram i nie mam żadnych zobowiązań wobec nikogo'. Ostatecznie zgodził się na rozmowę z panem Witkoffem osobiście, gdy zapadła noc i odbyło się to za zamkniętymi drzwiami" - opisywał dziennikarz stacji.