Zełenski ostrzega. Rosjanie szykują się do dużego ataku?

Prezydent Ukrainy zaapelował do międzynarodowych partnerów o zrozumienie sytuacji i przygotowania Rosji do dalszych działań wojennych. "Będziemy temu przeciwdziałać. Chciałbym, aby wszyscy nasi partnerzy zrozumieli, co planuje (przywódca Rosji Władimir) Putin, do czego się przygotowuje i co będzie ignorował" - zaznaczył Zełenski.