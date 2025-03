Zełenski: trochę mnie poniosło. Jestem wdzięczny UE

- Dostajemy nowe dane wywiadowcze, bo ich napływ został wznowiony. Chcę tu wyjaśnić, że my dalej jesteśmy obecni w obwodzie kurskim. Rzekome okrążenie wojsk przez Rosjan to kłamstwo Putina. Nasze wojska nie zostały okrążone. Rosja chciałaby okrążyć nasze wojska i to nie tylko tam, ale również na terytorium Ukrainy. To ważne. Rozumiem, co Rosjanie chcą i gdzie chcą to zrobić - okrążyć nas, by pokazać maksymalnie swoją obecność na terenie Ukrainy - ostrzegał sojuszników.