Paweł Kapusta: Gdy fakty bolą, władza sięga po cenzurę ekonomiczną [OPINIA]

W artykule przedstawiliśmy w pełni udokumentowane fakty. Żadnych insynuacji, tylko twarde dowody na to, że państwowy menedżer był przez lata powiązany z "Sokiem z Buraka" – propagandowym profilem pełnym hejtu i partyjnych treści, który odgrywał rolę medialnego zaplecza Platformy Obywatelskiej – a po zmianie władzy trafił na intratny stołek w Totalizatorze. Przedstawiliśmy też, jak czyszczone były ślady, by ukryć te powiązania .

Chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie: nie chodzi o pieniądze . Nie chodzi o budżety, "żale" ani o "płacz redakcji", jak zapewne będą próbowali to przedstawiać ludzie, którzy dobrze wiedzą, że fakty są po naszej stronie. Tu chodzi o zasadę.

Kiedy państwowa spółka wykorzystuje swoją siłę finansową, by ukarać media za publikację rzetelnego materiału śledczego, to nie jest zwykła decyzja biznesowa. To cenzura ekonomiczna. To dokładnie ta sama metoda, którą stosował poprzedni rząd, gdy próbował zmuszać niewygodne media do autocenzury – bojąc się, że stracą dochody.