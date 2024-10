Nowa afera w rządzie. Gawkowski mówi o skandalu

Skandal czy nie? Wicepremier z Lewicy ocenia

- Jeżeli konkurs wygrał działacz polityczny bez kompetencji, to jest skandal - ocenił we wtorek w TVN24 wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, zapytany o sprawę Totalizatora Sportowego. Podkreślił jednak, że jeżeli nowo powołane osoby posiadają kompetencje do wykonywania swojej pracy, to w tym wypadku "nie jest to skandal".