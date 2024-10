Jest najnowszy sondaż partyjny. Tak zagłosowaliby Polacy

PiS płaci za sposób komunikacji

Spadkiem poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości nie jest zaskoczona również prof. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. - PiS opowiada o tym, co się wydarzyło. Dla tych, do których dotarł z przekazem, ich sposób mówienia o powodzi, może być niewiarygodny. To de facto obwinianie obecnych rządzących za to, co nie zostało zrobione przez ostatnie lata - podkreśla ekspertka w rozmowie z Wirtualną Polską.