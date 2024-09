"Kaczyński wściekły na Morawieckiego". Prezes PiS "oskarża" i grozi konsekwencjami

– Ludzie Morawieckiego sugerują, że mogą wywrócić kongres, zaczynają fikać, straszą, że będą próbowali zablokować większość. To oznaczałoby, że de facto szykują bunt, rozsadzają partię. To wywoła wściekłość – dodaje trzeci rozmówca. – Być może Mateusz Morawiecki uznał, że dłużej nie będzie znosił upokorzeń: wyrwał się z deklaracją, że chciałby być kiedyś prezesem PiS, a nie będzie miał na to szansy. Prezes odrzucił go jako kandydata na prezydenta, a teraz prezes ma wchłonąć ziobrystów. On nie może tego znieść – twierdzi ważny polityk PiS.