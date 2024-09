Janusz Kowalski zmienia barwy. Powrót po 22 latach

Pytany o to, czy oznacza to koniec SP w obecnym kształcie odparł, że to przede wszystkim początek nowego rozdziału Zjednoczonej Prawicy. Podkreślił, że wszyscy politycy funkcjonujący w klubie PiS powinni działać w ramach jednej organizacji partyjnej, aby "nie było napięć" i by można skupić się na wspólnym budowaniu struktur oraz przygotowań do kolejnych wyborów prezydenckich, parlamentarnych, europejskich i samorządowych.