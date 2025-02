NATO tworzy sztab tuż przy granicy z Rosją. "To sygnał"

Mikkeli to stolica Sawonii, regionu leżącego nad największym fińskim jeziorem Saimaa. Stamtąd drogą lądową do granicy z Rosją w Imatrze jest ok. 140 km, a w linii prostej przez pojezierze - ok. 100 km. Fińska granica z Rosją liczy ok. 1340 km.