Immunitet Romanowskiego. Wiadomo, kiedy kluczowe głosowanie

Informację tę potwierdził także zasiadający w ZPRE senator KO Marek Borowski. Poinformował, że jeśli wniosek nie wzbudzi zastrzeżeń formalnych, to w poniedziałek przewodniczący Zgromadzenia skieruje go do Komisji Regulaminowej, która wyda opinię. "Następnie odbędzie się głosowanie na sali plenarnej. Nie jest wykluczone, że głosowanie to przeprowadzone zostanie jeszcze na tym posiedzeniu, czyli do piątku 4 października" - przekazał.