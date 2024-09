Kontrowersje po balu z Dudą u Zemana. Jest komentarz MSZ

Do sprawy odniósł się także w poniedziałkowej rozmowie na antenie radia TOK FM szef MSZ Radosław Sikorski. Zapytany o wyprawę Dudy "za pieniądze podatników", stwierdził, że jego zdaniem prezydent "już żałuje" tego, co zrobił, bo to "nie buduje jego autorytetu". Przyznał też, że wizyta była konsultowana, a MSZ odradzało prezydentowi wyprawę.