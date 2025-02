Wilk odwoła się od decyzji Hołowni? "Niech pan zwróci uwagę na te reakcje"

Władze Konfederacji szykują się na sobotnią konwencję Sławomira Mentzena w Bełchatowie. Decyzję w sprawie posła Ryszarda Wilczka podejmą najwcześniej po weekendzie - dowiaduje się Wirtualna Polska. - Przeprosił, przyznał się do błędu. Trzeba mu pomóc, a nie glanować - przekonuje nasz rozmówca z partii.

W Konfederacji doceniają oświadczenie posła Wilka, który przyznał, że zmaga się z chorobą alkoholową. Stąd jego dwuznaczne zachowanie w Sejmie w czwartek, 20 lutego. Okazało się, że Wilk był pod wpływem alkoholu, który spożył przed wieczornymi głosowaniami.

Niektórzy w Konfederacji - jak słyszymy - będą go namawiać, by odwołał się od decyzji marszałka Sejmu Szymona Hołowni. - To jest drastyczna kara. 20 tysięcy?! Rozumiemy, że Wilk zachował się nagannie, ale nie powinno się w ten sposób karać chorego człowieka - mówi nam jego kolega z klubu.

Inny: - Dla niego to kolejny cios. Nie powinno się go teraz tak dobijać. Zawieszenie, nagana - OK, ale nie taka drastyczna kara!

Dwa incydenty tego samego dnia w Sejmie

Przypomnijmy: marszałek Sejmu nałożył na Wilka najwyższą możliwą karę - w wysokości 20 tys. zł. "Zleciłem też Kancelarii przygotowanie rozwiązań, które pozwolą badać posłów alkomatem. Nie ma zgody na warcholstwo. Kończymy długą tradycję tolerowania obecności pijanych posłów. Not on my watch" - napisał Hołownia na portalu X.

Taką samą karę otrzymał poseł PiS Edward Siarka, który krzyczał pod adresem Donalda Tuska: "kula w łeb!". - Siarka zachował się jak cham (poseł przeprosił za swoje zachowanie - przyp. red.). Użył niebezpiecznych słów, powinien dostać karę. Ale Wilk na taką karę nie zasłużył. Jeśli ma stwierdzoną chorobę alkoholową, to marszałek Sejmu powinien wziąć to pod uwagę. A Wilk powinien się od jego decyzji odwołać - mówi nam polityk Konfederacji.

Nie wskazuje jednak, skąd Hołownia miał wiedzieć o chorobie posła. Nawet niektórzy w Konfederacji przyznawali w kuluarach, że Wilk zachował się nagannie.

Reakcje zaskoczyły Konfederację

Nasi rozmówcy z formacji zwracają jednak uwagę, z jak pozytywnym odbiorem i zrozumieniem spotkało się oświadczenie posła Wilka. - Niech pan zwróci uwagę na te reakcje - słyszymy.

"Bardzo przepraszam wszystkich za moje wczorajsze zachowanie. Oddaję się do dyspozycji Klubu. Starałem się sumiennie wykonywać obowiązki posła, ale przegrywam z chorobą alkoholową" - napisał Wilk w oświadczeniu opublikowanym w piątek po południu w serwisie X.

"Podejmowałem próby, żeby temu zaradzić, jednak, jak się okazało, te próby zawiodły. Nie zawieszam rękawic - walczę dalej. Moim kolejnym krokiem będzie terapia i poddanie się leczeniu" - dodał polityk Konfederacji.

- Myślę, że po tym oświadczeniu marszałek powinien się zreflektować - twierdzi jeden z posłów Konfederacji.

Zdaniem naszych rozmówców do nałożenia tak wysokiej kary namówili Hołownię jego koledzy z partii - m.in. szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz. - Nagrywali Wilka, podpuszczali go razem z Trelą (Tomaszem, posłem Lewicy - przyp. red.). Zachowywali się żałośnie - przekonuje polityk z Konfederacji.

A co zrobi szef klubu Konfederacji? - O ewentualnych konsekwencjach wobec pana posła Wilka klub parlamentarny będzie decydował w odpowiednim czasie. Najpierw chcę porozmawiać osobiście z posłem - przekazał nam przewodniczący klubu, Grzegorz Płaczek.