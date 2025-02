Brutalny atak w kościele w Warszawie. Sąd umorzył postępowanie

Do ataku doszło, gdy Marek T. czekał na swoją żonę, która się spowiadała. Jan B., będący pod wpływem THC, zaatakował go bez powodu. Świadkowie opisują, że napastnik miał nadzwyczajną siłę, co potwierdziła interwencja policji. Mimo że Jan B. został szybko obezwładniony, Marek T. zmarł w szpitalu z powodu rozległych obrażeń.