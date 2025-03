Strajk w Belgii. Wszystkie loty z Charleroi odwołane

Związki zawodowe w Belgii ogłosiły strajk generalny w odpowiedzi na plany rządu dotyczące reform płac i emerytur. "Wszystkie loty do i z popularnego lotniska w Charleroi, położonego niedaleko Brukseli, zostały odwołane w przyszły poniedziałek z powodu strajku" - poinformowały belgijskie media. Strajk ma na celu ochronę automatycznej indeksacji płac i emerytur oraz poprawę warunków pracy.

Rząd Belgii wprowadził reformę podwyższającą wiek emerytalny z 65 do 66 lat od 1 stycznia 2025 r., a następnie do 67 lat do 2030 r. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1960 r. nadal mogą przejść na emeryturę w wieku 65 lat. Wśród kwestii, o które walczą związki zawodowe, znajduje się ochrona automatycznej indeksacji płac, emerytur i lepszych warunków pracy.