Podwyższenie wieku emerytalnego? Jest deklaracja Nawrockiego

Na spotkaniu z mieszkańcami Tomaszowa Lubelskiego nawiązując do sytuacji seniorów Nawrocki, ocenił, że "przy fatalnej sytuacji finansów publicznych w Polsce" obecny rząd nie waha się uderzać w tych, którzy są najsłabsi.

- Wiemy, że 13. i 14. emerytury zaczynają wyglądać inaczej, niż było to przed 15 października 2023 roku. Mamy też obiektywną informację, że środowisko, które obecnie tworzy polski rząd już raz podwyższyło wiek emerytalny w 2012 roku - powiedział kandydat na prezydenta.

- Dlatego przyjeżdżam do państwa z pełną deklaracją, że jak zostanę prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, to nigdy nie zgodzę się na podwyższenie wieku emerytalnego Polkom i Polakom - stwierdził Nawrocki, zwracając się do uczestników spotkania.