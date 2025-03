Extra kasa dla seniora. Do zgarnięcia ponad 6,5 tys. zł

Świadczenie honorowe w górę

W 2025 roku świadczenie honorowe dla stulatków zostało poddane waloryzacji, co jest nowością w polskim systemie emerytalnym. Styczniowa podwyżka wyniosła 700 zł brutto, a marcowa waloryzacja dodała kolejne 5,5 proc. Dzięki temu łączny wzrost wyniósł 1049,42 zł brutto.

Świadczenie honorowe przysługuje osobom, które ukończyły 100 lat i mają prawo do emerytury, renty rolniczej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Osoby te otrzymują dodatkową emeryturę z urzędu, bez konieczności składania wniosku. W przypadku braku ustalonego prawa do świadczenia emerytalno-rentowego, konieczne jest złożenie wniosku do ZUS.