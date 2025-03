Złamana ręka podczas interwencji policji. Jest decyzja śledczych

Prokuratura w komunikacie informuje, że policja wzywała do zachowania zgodnego z prawem i rozejścia ze względu na panującą epidemię COVID-19. Dodatkowo służby miały informować, iż w razie niezastosowania się do poleceń mogą być stosowane środki przymusu bezpośredniego.

Aleksandra wspomina ten feralny wieczór jednak inaczej. - Po prostu staliśmy na ulicy i nagle punkt dwudziesta druga, policja się rzuciła na nas i zaczęła eskortować wszystkich do radiowozów. Nikt nie wiedział, co się dzieje, bo nie było ani żadnych próśb, ani żadnych komunikatów. Rzucili się na wszystkich i zaczęli się szarpać - relacjonuje.

Kobieta twierdzi, że nie stawiała żadnego oporu. Dwóch policjantów eskortowało ją do radiowozu w celu wylegitymowania. - Jeden mi wygiął rękę tak mocno i wydaje mi się, że drugi po prostu ją docisnął i złamał ją w drodze do radiowozu. Na jednym z nagrań, które posiadam, słychać trzask kości i jak krzyczę z bólu - opowiada poszkodowana.

Na nagraniach, do których dotarła Wirtualna Polska, widać, jak policjanci szarpią się z tłumem. Krzyczą do ludzi "Odsuń się!". Następnie słychać przeraźliwy krzyk Aleksandry. - Nie dotykaj mnie! - krzyczy kilka razy kobieta. - Co ona zrobiła? Nic wam nie zrobiła - krzyczy też tłum do funkcjonariuszy.