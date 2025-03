Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Ławrow odniósł się do pomysłów europejskich liderów, którzy sugerowali wysłanie kontyngentu sił pokojowych do Ukrainy po osiągnięciu porozumienia o zawieszeniu broni. W jego ocenie takie działania byłyby bezpośrednim zagrożeniem dla Rosji.

- Jeśli (Francja) uzna nas za zagrożenie, zgodzi się na spotkanie szefów sztabów generalnych krajów europejskich i Wielkiej Brytanii, uzna za konieczne użycie broni nuklearnej, (a także) przygotuje się do użycia broni jądrowej przeciwko Rosji, to jest to, oczywiście, zagrożenie – powiedział Ławrow.