"Czas przemyśleć". Tusk o konkretach i "momencie zwrotnym" w Brukseli

Orędzie Trumpa i owacje na stojąco. "Czas zakończyć to szaleństwo"

Tusk o wyścigu zbrojeń z Rosją

- Straciliśmy jako Europa dużo czasu. Ale dzisiaj naprawdę wszystko się zmieniło. Mówię zarówno o propozycji Komisji Europejskiej (dotyczącej zmobilizowania do 800 mld euro - red.), jak i determinacji wszystkich moich rozmówców. Potwierdzali to w czasie spotkań w Paryżu i w Londynie - powiedział premier.

- Jesteśmy w dniu, w którym wszystko może się zmienić (…). Nie ulega wątpliwości, że wojna w Ukrainie, nowe podejście administracji USA do Europy i przede wszystkim rozpoczęty przez Rosję wyścig zbrojeń, stawia przed nami nowe wyzwania. Europa musi podjąć ten wyścig zbrojeń i musi go wygrać - powiedział obecny w Brukseli premier Donald Tusk. Dodał, że to "moment zwrotny".