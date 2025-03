Ukraina łagodnieje wobec Trumpa? "Putin siedzi na Kremlu i zawija sreberka"

- Amerykański prezydent od tamtej pory usilnie dąży do realizacji obietnicy wyborczej, czyli szybkiego zakończenia wojny. Czy pojawiły się nowe gesty w kierunku negocjacji? W moim odczuciu nie, bo Zełenski wykonywał je już wcześniej. On jest gotowy, ale nie na warunkach, do których chce go przymusić Trump. On cały czas podkreśla swoją gotowość. A to do podpisania umowy surowcowej, czy do wypracowania tematów negocjacji. Ale on chce cały czas zakotwiczyć USA na terytorium Ukrainy, by były tarczą przeciw działaniom Putina. Chce gwarancji bezpieczeństwa od Białego Domu. A tego właśnie nie chce Trump – ocenia ekspert Fundacji Stratpoints.