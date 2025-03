Przemówienie Trumpa. Oto najważniejsze punkty

Krytyka polityki poprzedniej administracji: Trump zwrócił uwagę na rosnące koszty życia, wskazując, że "Joe Biden zwłaszcza pozwolił, by ceny jajek wymknęły się spod kontroli." W ten sposób obarcza winą swojego rywala za inflację i problemy gospodarcze, wykorzystując cenę jajek jako symbol niekontrolowanego wzrostu kosztów.

Reforma administracyjna: Trump pochwalił Departamentu Efektywności Rządowej, który jest kierowany przez miliardera Elona Muska. Celem tej inicjatywy jest uproszczenie struktur administracyjnych i poprawa efektywności rządu federalnego. Trump argumentował, że rząd USA jest zbyt biurokratyczny, a jego struktury zbyt skomplikowane. Musk, jako lider w dziedzinie technologii i innowacji, ma pomóc w uproszczeniu procedur rządowych, przyspieszeniu procesów decyzyjnych i ograniczeniu marnotrawstwa. - Dzięki liderom takim jak Elon Musk, Departament Efektywności Rządowej pomoże nam przywrócić porządek i efektywność w całym rządzie, co oznacza mniejsze biurokratyczne przeszkody, szybsze decyzje i lepsze usługi dla obywateli - stwierdził.

Polityka handlowa: Trump podtrzymał decyzję o nałożeniu 25-procentowych ceł na produkty importowane z Meksyku i Kanady. Jako powód podał konieczność zmniejszenia deficytu handlowego oraz ochrony amerykańskich miejsc pracy. Zwrócił uwagę, że umowy handlowe muszą być bardziej korzystne dla USA, aby przywrócić równowagę. Chciał w ten sposób ponownie uzyskać korzyści dla amerykańskich pracowników i producentów. - Nasza polityka handlowa musi służyć interesom Ameryki. Nadszedł czas, aby inne kraje płaciły za sprawiedliwy handel, a my zaczniemy zbierać owoce naszej pracy - dodał.

Kwestia Ukrainy: Donald Trump zacytował fragment listu wysłanego przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w którym zadeklarował on gotowość "by jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć osiągnięcie trwałego pokoju" oraz podpisania umowy o minerałach.