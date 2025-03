Trump o zakończeniu wojny. Mówi o liście od Zełenskiego

"Nikt z nas nie chce niekończącej się wojny. Ukraina jest gotowa jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć trwały pokój . Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraińcy" - napisał Zełenski .

" Doceniam ten list. Dostałem go przed chwilą. Jednocześnie prowadziliśmy poważne rozmowy z Rosją i otrzymaliśmy silne sygnały, że są gotowi na pokój. Czyż to nie byłoby piękne? " - powiedział Trump.

" Czas zakończyć to szaleństwo. Czas powstrzymać zabijanie. Czas zakończyć bezsensowną wojnę " - podkreślił prezydent USA. Dodał, że aby to się udało "trzeba rozmawiać z obiema stronami.

We wtorek przedstawiciel Białego Domu potwierdził w oświadczeniu dla mediów, że prezydent Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu.