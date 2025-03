Trump wstrzymuje dostawy do Ukrainy. Niepokojące prognozy eksperta: "pociągną" pół roku

- Donald Trump wyciągnął pomocną dłoń do Władimira Putina. To ryzykowna gra. Zapasów wystarczy ukraińskiej armii na 4-6 miesięcy. Najgorsze, że na froncie spadnie morale wśród żołnierzy - komentuje w rozmowie z Wirtualną Polską płk. rez. Piotr Lewandowski, były dowódca Batalionu Ochrony Bazy Wojskowej w Redzikowie.

Decyzja o wstrzymaniu amerykańskiej pomocy zapadła w poniedziałek wieczorem. Dotyczy to zarówno broni już transportowanej do Ukrainy, jak i tej oczekującej w strefach tranzytowych w Polsce. Według urzędników z USA ma to na celu wywarcie presji na prezydencie Ukrainy Wołodymyrze Zełenskim, by przeprosił za konflikt z Donaldem Trumpem. Oficjalnie wstrzymanie dostaw broni Waszyngton argumentuje tym, "że przyczyni się to do rozwiązania konfliktu".

Kluczowe będą zapasy ukraińskiej armii?

Według Marka Canciana, starszego doradcy w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, brak amerykańskiej pomocy wojskowej "sparaliżuje" losy wojny, a Ukraina może kontynuować działania przeciw Rosji co najwyżej przez cztery miesiące.

Linie frontu nadal będą się uginać i ostatecznie pękną, a Ukraina będzie musiała zaakceptować niekorzystne, nawet katastrofalne, porozumienie pokojowe. Mark Cancian, starszy doradca w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w rozmowie z CNN

Zdaniem płk rez. Piotra Lewandowskiego, byłego dowódcy Batalionu Ochrony Bazy Wojskowej w Redzikowie, dużo będzie zależeć od stanu zapasów ukraińskiej armii.

- Standardowo zapasy taktyczne, operacyjne i strategiczne powinny starczyć na 4-6 miesięcy walk. Pod warunkiem że Ukraina działała zgodnie z doktryną i gromadziła je na "czarną godzinę". Jak zaczną oszczędzać, to "pociągną" pół roku - podkreśla płk rez. Lewandowski w rozmowie z WP.

Piłka jest po stronie Europy. "Najgłębsza możliwa niechęć do UE"

Według eksperta szansą jest wsparcie Europy, która ma jeszcze zapasy strategiczne amunicji postradzieckiej 122 mm.

- Ukrainie dramatycznie jej brakuje. Pytanie, czy takie kraje jak Polska naruszą swoje zapasy i dostarczą pociski. Nie sądzę, żebyśmy "drenowali" swoje magazyny. Nie zrobią również tego z innych powodów Węgry. Mniejszy problem będzie z amunicją 155 mm, która jest produkowana w Europie na bieżąco i dostarczana Ukrainie - prognozuje płk rez. Lewandowski.

"Bardzo poważny problem dla Ukrainy"

Z kolei w programie "Newsroom" w Wirtualnej Polsce były dowódca Wojsk Lądowych RP gen. Waldemar Skrzypczak ocenił, że decyzja administracji prezydenta USA o wstrzymaniu pomocy wojskowej to bardzo poważny problem dla Ukrainy, bo "pozbawia ją możliwości prowadzenia wojny w dłuższym wymiarze czasowym".

- Zapasy, którymi dysponuje Ukraina, nie są takimi, które przy tej intensywności walk narzucanej przez Rosjan, są wystarczające i pozwolą Ukraińcom walczyć poza czerwiec - mówił gen. Skrzypczak

"Trump wyciągnął pomocną dłoń do Putina"

Jak zauważa płk rez. Lewandowski, decyzja Trumpa zapadła akurat w czasie, kiedy na froncie sytuacja dla Ukrainy nie jest zła, a Rosja wyhamowała ataki.

Trump wyciągnął pomocną dłoń do Putina. To ryzykowna gra. Jeszcze 3-4 miesiące temu Rosjanie przeprowadzali 200-250 ataków dobowo na całej linii frontu. Obecnie wykonują ok. 50-70. Impet im mocno osłabł. Z jednej strony łapią oddech, ale z drugiej mają łącznie bardzo wysokie straty na froncie. płk rez. Piotr Lewandowski, były dowódca Batalionu Ochrony Bazy Wojskowej w Redzikowie

Jak dodaje były wojskowy, rosyjskie spowolnienie Ukraina wykorzystała w ostatnim czasie do prowadzenia kontrataków na wschód i zachód od Pokrowska.

- Prowadzą też intensywne działania w Torecku zajętym przez Rosjan. Przenikają przez ich pozycje, izolują rosyjskie stanowiska i je likwidują. Mają tam bardzo dobre oddziały. Walczą tam oddziały szturmowe Gwardii Narodowej. Rosjanie jednak tam nie odpuszczają na styku Zaporoża i Doniecka. A teraz, wiedząc, że Amerykanie opuszczają Ukraińców, mogą przejść znowu do intensywniejszych działań na całej linii frontu - ocenia płk rez. Lewandowski.

Trump pójdzie o krok dalej?

Nieoficjalnie mówi się, że administracja Trumpa może zagrozić Zełenskiemu również zerwaniem współpracy wywiadowczej lub rezygnacją ze szkolenia ukraińskich żołnierzy.

- Jak Amerykanie odłączą ukraińską armię od danych satelitarnych, to Ukraina nie utraci całkowicie rozpoznania na froncie. W dużej części Ukraina nie bazuje już tylko na amerykańskich urządzeniach. Ma wykupione stałe łącza do satelity innych państw. Większym problemem będzie odcięcie od rozpoznania radioelektronicznego, czyli z systemów AWACS. Wychwytują one kierunki uderzeń rosyjskich dronów i rakiet - podkreśla płk rez. Lewandowski.

W jego ocenie na miejscu Ukrainy najbardziej nie obawiałby się braku amunicji, czy braku rozpoznania satelitarnego, ale spadku morale w ukraińskiej armii.

- Żołnierz nie wie, ile zapasów amunicji ma jeszcze armia. I jak usłyszy, że główny sojusznik wstrzymuje pomoc militarną, to motywacja do dalszej walki spada do zera. To mogą wykorzystać Rosjanie - uważa były wojskowy.