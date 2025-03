"Obudźcie się!" Generał apeluje do polityków. Mówi o demonach

- To wstyd. To uwłacza godności ludzkiej - ocenił w programie "Newsroom WP" gen. Waldemar Skrzypczak, mając na myśli słowa Przemysława Czarnka, który na konwencji Karola Nawrockiego nazwał prezydenta Ukrainy "głupkiem". - Polska scena polityczna to jest w dużej części kabaret - powiedział były dowódca wojsk lądowych, komentując narrację polityków prawicy i chęć ich przypodobania się administracji Donalda Trumpa. Generał przypomniał, że wiceprezydent USA J.D. Vance spotkał się z liderką skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec Alice Weidel. Jak podkreślił Skrzypczak, partia ta gloryfikuje Wehrmacht. - Czy my budzimy demony Hitlera i faszyzmu? Panowie politycy, obudźcie się - apeluje do polityków PiS były dowódca wojsk lądowych.