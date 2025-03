Rurociąg Przyjaźń zakręcony. Czechy odcięte od rosyjskiej ropy

Czeski minister przemysłu i handlu, Lukasz Vlczek, ogłosił we wtorek, że dostawy ropy z rurociągu Przyjaźń do Czech zostały wstrzymane. "Przerwa w dostawach nie ma znaczenia dla pokrycia krajowego popytu" - podkreślił minister, który nie podał przyczyn tego wstrzymania.

Vlczek zaznaczył, że w przypadku długotrwałego wstrzymania dostaw z rurociągu Przyjaźń, Czechy mogą przejść na ropę z rurociągu TAL+ z włoskiego Triestu. "Czeskie rafinerie są przygotowane technicznie do przetwarzania surowca z TAL+" - dodał minister.

Ponadto czeski system rezerw strategicznych kraju dysponuje wystarczającym zapasem ropy . To zagwarantuje stabilność dostaw.

Przerwy w dostawach z rurociągu Przyjaźń nie są nowością. W grudniu 2024 roku ropa nie płynęła przez kilka dni, co skłoniło czeski rząd do podjęcia decyzji w sprawie pożyczenia spółce Orlen Unipetrol 330 ton ropy z państwowych zasobów. Ostatecznie nie było to konieczne, gdyż dostawy zostały wznowione.