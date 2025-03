Trump odpowiada Trudeau. "Wyjaśnijcie gubernatorowi Kanady"

"Wyjaśnijcie gubernatorowi Kanady Trudeau, że gdy wprowadzi on taryfę odwetową na USA, nasza taryfa wzajemna natychmiast wzrośnie o podobną kwotę!" - napisał w serwisie Truth Social Trump.

Donald Trump zapowiedział w poniedziałek, że cła wobec Kanady wchodzą w życie o północy. - Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę handlową Kanadzie - tak ruch Białego Domu skomentował we wtorek premier Justin Trudeau.

Podkreślił, że Kanadyjczycy są rozsądni i uprzejmi, ale się nie wycofają ze swojego stanowiska. Amerykańskie cła zostaną zaskarżone do Światowej Organizacji Handlu. Kanada wprowadza 25 proc. cła na amerykański eksport o łącznej wartości 155 mld dolarów kanadyjskich. W pierwszej kolejności to cła na towary o wartości 30 mld dolarów kanadyjskich, a po 21 dniach - cła na towary o wartości 125 mld dolarów kanadyjskich.

Trudeau poinformował, że we wtorek razem z premierami kanadyjskich prowincji i terytoriów będzie omawiał dalsze możliwe działania, i zaznaczył, że rządy prowincji i terytoriów mogą na własną rękę wprowadzać dodatkowe pozataryfowe działania. Dodał, że celem Kanady jest doprowadzenie do zniesienia amerykańskich ceł.

- Nie ma zwycięzców w wojnie handlowej - podkreślił premier Kanady. Zwracając się bezpośrednio do Amerykanów, powiedział, że Kanada nie chciała ceł, "ale wasz rząd zdecydował się to wam zrobić". Trudeau wyliczył nadchodzące problemy, takie jak wyższa inflacja i problemy gospodarcze, które zagrożą amerykańskim rodzinom.

Zełenski ogłasza gotowość do negocjacji. "Jak najszybciej"

Zełenski ogłasza gotowość do negocjacji. "Jak najszybciej"

Zwracając się do Kanadyjczyków, Trudeau podkreślił natomiast, że "będzie ciężko", ale rząd federalny i rządy prowincji "zrobią wszystko", by pomóc Kanadyjczykom. - Będziemy bronić kanadyjskich miejsc pracy - dodał. - Ten kraj wart jest tego, by o niego walczyć - podkreślił.