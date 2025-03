Macron ocenił decyzję Zełenskiego. Wspiera dialog z USA

Prezydent Francji, Emmanuel Macron, wyraził we wtorek swoje zadowolenie z inicjatywy ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który zadeklarował chęć "ponownego zaangażowania się w dialog" z USA. Macron podkreślił, że Francja jest gotowa współpracować ze wszystkimi stronami w celu osiągnięcia trwałego pokoju w Ukrainie .

W oświadczeniu przekazanym przez Pałac Elizejski poinformowano, że Macron odbył rozmowy telefoniczne z Zełenskim oraz prezydentem USA, Donaldem Trumpem. "Potwierdził determinację Francji, by współpracować ze wszystkimi stronami we wdrożeniu niezachwianego i trwałego pokoju na Ukrainie" - głosi komunikat.

Zełenski proponuje pierwszy etap pokoju

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zadeklarował gotowość do działania "pod silnym przywództwem" Trumpa na rzecz pokoju. "Ukraina proponuje pierwszy etap zakończenia wojny: uwolnienie jeńców i rozejm w powietrzu i na morzu, pod warunkiem, że Rosja zrobi to samo" - oświadczył Zełenski.

Macron podkreśla znaczenie dialogu i współpracy międzynarodowej w dążeniu do zakończenia konfliktu na Ukrainie. Francuski prezydent wcześniej zdołał przekonać administrację Trumpa do podjęcia kolejnej rozmowy po tym, jak przedstawiciel Waszyngtonu nie zdołał w Kijowie doprowadzić do podpisania wstępnych umów w sprawie eksploatacji ziem rzadkich w Ukrainie przez USA.