Najnowszy sondaż we Francji. Wynik zadziwia

Najnowszy sondaż przeprowadzony w kraju nad Sekwaną i Loarą wskazuje na to, że według Francuzów Stany Zjednoczone przestały być ich sojusznikiem . Badania przeprowadził ośrodek Elabe na zlecenie portalu BFMTV.

Francja i Wielka Brytania mają plan dla Ukrainy. Chcą pokazać go USA

Francja i Wielka Brytania mają plan dla Ukrainy. Chcą pokazać go USA

Wyniki ankiety, opublikowane we wtorek, wskazują wyraźnie, że aż 76 proc. respondentów obawia się, iż konflikt zbrojny może rozszerzyć się poza granice Ukrainy. Co więcej, 64 proc. Francuzów martwi się, że wojna może dotrzeć do granic ich kraju.