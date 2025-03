Elon Musk proponuje amnestię dla Zełenskiego. Ale w zamian za "demokratyczne przemiany"

Elon Musk, znany miliarder i współpracownik Donalda Trumpa, napisał na platformie X, co powinny zrobić Stany Zjednoczone w sprawie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Uznał, że należy zaproponować "jakąś formę amnestii w kraju neutralnym w zamian za pokojowe przemiany w kierunku demokracji w Ukrainie".

Słowa te były odpowiedzią na wpis Rogana O'Handleya, sympatyzującego z Trumpem komentatora. Określił on Zełenskiego mianem "dyktatora".

O'Handley stwierdził, że Zełenski "wie, że kiedy skończy się wojna, skończy się jego władza", a w wyborach poniesie porażkę . Dodał, że jego przeciwnicy mogą zainicjować dochodzenie w sprawie prania pieniędzy, co mogłoby doprowadzić do jego uwięzienia.

Musk, udostępniając ten post, powtórzył sugestię o amnestii. To sformułowania, jakich używał już wcześniej Donald Trump.

Trump nazwał Zełenskiego "dyktatorem bez wyborów" i zasugerował, że ukraińskiego przywódcę popiera jedynie 4 proc. społeczeństwa. Zełenski tłumaczył bez skutku, że to "rosyjska dezinformacja".

Kadencja Zełenskiego zakończyła się 20 maja 2024 roku, ale wybory nie odbyły się z powodu trwającego w Ukrainie od chwili napaści Rosji stanu wojennego. Ukraiński prezydent zadeklarował gotowość do rezygnacji, jeśli przyniesie to pokój lub przybliży Ukrainę do NATO.