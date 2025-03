"Rozczarowanie i fala goryczy". Tak Ukraina odebrała decyzję Trumpa ws. broni

- Decyzja Donalda Trumpa o zawieszeniu amerykańskiej pomocy wojskowej, Ukrainie została odebrana z dużymi obawami i niepokojem. Nie widzę jednak przesłanek, by front miał się załamać z dnia na dzień – mówi WP pochodzący z Krymu politolog Nedim Useinow, ekspert z think tanku The German Marshall Fund of the United States (GMF).