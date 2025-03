Mentzen szczerze o pokoju. "Trzeba się dogadać z Putinem"

Kandydat Konfederacji na prezydenta RP,Sławomir Mentzen w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News, wyraził opinię, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił w Białym Domu warunki niemożliwe do spełnienia. - Trzeba się jakoś z Putinem dogadać, żeby ten konflikt zakończyć - dodał Mentzen.

Według niego, podczas rozmowy z Donaldem Trumpem, Zełenski miał obowiązek zachować zimną krew, co mu się nie udało. - Ewidentnie Trump z Vance'em troszeczkę go prowokowali i niestety swój cel osiągnęli. Zełenski nie wytrzymał. To była jego porażka - ocenił Mentzen.